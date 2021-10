BAND OF HORSES: “THINGS ARE GREAT” E’ IL NUOVO DISCO IN USCITA A GENNAIO. ASCOLTA L’INEDITO CRUTCH

Oggi, i Band of Horses annunciano il loro sesto album in studio, il loro primo disco dopo una pausa di più di cinque anni: “Things Are Great” uscirà il 21 gennaio 2022, via BMG.

Ad accompagnare l’annnuncio arriva “Crutch”, primo singolo estratto:

Il frontman Ben Bridwell ha affermato:

Penso che come molte delle mie canzoni, “Crutch” inizi con qualcosa della mia vita reale. Ovviamente “Crutch” parla di alcune delle cose da cui dipendevo. Tipo la mia relazione. Penso di voler dire: “Ho una cotta per te” e ho pensato che fosse divertente come anche le relazioni sembrino stampelle. Sento che tutti hanno avuto un momento in cui niente va bene e devi ancora andare avanti. Penso che questa sensazione ti colpisca in questa canzone anche se non sai quali sono le specifiche.

Questa volta Bridwell ha avuto un ruolo più importante nella produzione di quanto non avesse mai fatto in precedenza, producendo o co-producendo ogni canzone dell’album.

Ha chiamato alcuni storici collaboratori e amici tra cui Jason Lytle di Grandaddy, Dave Fridmann e Dave Sardy, ma non sono stati solo loro ad aiutarlo a ottenere il suono che aveva in mente: per la prima volta ha lavorato con l’ingegnere Wolfgang “Wolfie” Zimmerman.

“Things Are Great” tracklist

1. Warning Signs

2. Crutch

3. Tragedy of the Commons

4. In The Hard Times

5. In Need of Repair

6. Aftermath

7. Lights

8. Ice Night We’re Having

9. You Are Nice To Me

10. Coalinga