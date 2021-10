ASCOLTA “READY FOR THE HIGH” IL NUOVO SINGOLO DEI THE WOMBATS

ASCOLTA “READY FOR THE HIGH” IL NUOVO SINGOLO DEI THE WOMBATS

I Wombats hanno condiviso il loro ultimo singolo “Ready For The High”, nuova anticipazione dal loro prossimo album “Fix Yourself, Not The World”.

Il brano è il terzo ad essere estratto dal prossimo disco dopo i recenti singoli “If You Ever Leave, I’m Coming With You” e “Method To The Madness”.

“‘Ready For The High’ è un brano ispirato agli anni ’90 in cui ero entusiasta di lanciare un bel carico di trombe“, ha detto il frontman Matthew ‘Murph’ Murphy. “La canzone parla di essere inghiottiti in un brutto posto, ma piuttosto che accettare questo come immutabile, dobbiamo riconoscere che è solo un momento temporaneo e che tempi migliori sono più vicini di quanto (attualmente) sembrino”.

Il quinto album della band di Liverpool arriverà il 7 gennaio 2022 via AWAL.