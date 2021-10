I BODEGA ANNUNCIANO IL SECONDO ALBUM E QUATTRO DATE LIVE IN ITALIA

A quasi quattro anni di distanza dal loro debutto sulla lunga distanza, “Endless Scroll” e di oltre due dall’EP “Shiny New Model“, i Bodega annunciano l’uscita di un nuovo album, “Broken Equipment” (pre-order), prevista per il prossimo 11 marzo via What’s Your Rupture?.

Il cantante e chitarrista Ben Hozie ha prodotto questo secondo LP insieme a Bobby Lewis, che si è anche occupato del mixing con Bryce Goggin (Pavement, Swans).

La band post-punk di NYC ha inoltre condiviso un primo singolo, accompagnato da un video diretto da NikEiki e dallo stesso Hozie.

A un certo punto durante il tour verso la fine del 2019 mi sono ritrovato a leggere e guardare una pletora di libri di self-help e video su Youtube”, dice Ben. “Questo è iniziato da un genuino desiderio di miglioramento spirituale e fisico, ma presto ho iniziato a notare come le pubblicità ovunque utilizzassero il linguaggio del self-help. Ero stato programmato. Questa ideologia della produttività costante ti costringe a trattare il tuo corpo, la tua mente, il tuo tempo e i tuoi amici come prodotti per me. Come risultato il mondo diventa un posto più piccolo e noioso. Tutti gli artisti (tutte le persone) desiderano essere produttivi. Eppure… Se ti viene scattata una foto nel bosco: per tutti i millenni sarai sempre bloccato nel bosco.

La band inoltre sarà in Italia per 4 date ad aprile 2022:

Mercoledì 20 aprile 2022 @ Rivoli (TO), Circolo della Musica

Biglietto: 15,00 € + dp.

Giovedì 21 aprile 2022 @ Pisa, Lumiere

Biglietto: 15,00 € + dp.

Venerdì 22 aprile 2022 @ Milano, Magnolia

Biglietto: 16,00 € + dp.

Sabato 23 aprile 2022 @ Bologna, Covo

Biglietto: 16,00 € + dp.

“Broken Equipment” Tracklist:

1. Thrown

2. Doers

3. Territorial Call Of The Female

4. NYC (Disambiguation)

5. Statuette On The Console

6. C.I.R.P.

7. Pillar On The Bridge Of You

8. How Can I Help YA?

9. No Blade Of Grass

10. All Past Lovers

11. Seneca The Stoic

12. After Jane