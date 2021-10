I RADIOHEAD APPRODANO SU BANDCAMP!

Che Bandcamp sia spesso una miniera di delizie lo sappiamo tutti e molte band usano questo sito per promuovere la loro musica. Spesso si parla di band “piccole” (tra virgolette, sia chiaro) o indie, ma fa piacere vedere che anche ai piani alti della musica ci sia grande stima verso Bandcamp.

A partire da oggi, l’intero catalogo dei Radiohead è disponibile per lo streaming e/o l’acquisto su Bandcamp.

Non ci sono solo i dischi classici del catalogo, ma troviamo anche uscite più oscure e che non rientrano magari tra gli ascolti gettonati da chi non conosce molto bene la band: insomma l’occasione è davvero ghiotta per trovare tutta la loro produzione. Diciamo quasi tutta. Sul Bandcamp infatti non è compresa “MiniDiscs (Hacked)”, la compilation di 16 ore di registrazioni dell’era “OK Computer“. Trapelata su internet nel giugno 2019, la band l’aveva resa nota proprio su Bandcamp per 18 giorni, con tutti i proventi che erano stati destinati al gruppo ambientalista Extinction Rebellion. Ecco, quell’uscita, purtroppo non è stata rieditata.

Photo credit: Andy Willsher