SASAMI ANNUNCIA IL SECONDO ALBUM E CONDIVIDE DUE NUOVI SINGOLI

Sono passati ormai tre anni dall’uscita dell’omonimo primo album di Sasami, ma ora la musicista statunitense annuncia il suo seguito, “Squeeze” (pre-order), in uscita il prossimo 25 febbraio via Domino Recording Company.

Su “Squeeze”, SASAMI esplora il suo ampio spettro di stati d’animo – dalla rabbia contro la violenza sistemica alla lotta per il controllo nelle sue relazioni personali. In tutto, la cantautrice e produttrice esamina la cruda aggressività del nu-metal, la tenera schiettezza del country-pop e del folk rock e il drammatico romanticismo della musica classica.

“Squeeze” porta a casa un sentimento di “positività anti-tossica” e mette in mostra la viziosa onestà e la visione brutalmente intransigente di SASAMI, parzialmente ispirata dallo spirito popolare giapponese yōkai chiamato Nure-onna (traduzione: donna bagnata), una divinità vampirica che ha la testa di una donna e il corpo di un serpente.

I primi due singoli, che potete sentire qui sotto, si chiamano “The Greatest” e “Skin A Rat”.

Della power ballad “The Greatest”, Sasami Ashworth dice: “Questa canzone parla di come spesso i sentimenti più grandi e pesanti che abbiamo per qualcuno sono in assenza della realizzazione o della reciprocità di quell’amore. Come il potere che nasce da un buco nero. Tutta fantasia”.

Ispirato dalla fantasia violenta, “Skin A Rat” è “una colonna sonora per il rilascio catartico di rabbia e frustrazione con sistemi oppressivi e umani. Molto influenzato dal nu-metal. Ho scritto e fatto la demo dell’intera canzone sul mio iPad con la batteria midi e ho assunto un batterista epico per eseguirla dal vivo su nastro”. La canzone vede Dirk Verbeuren dei Megadeth alla batteria e le voci di gruppo di Laetitia Tamko Vagabon) e dell’attrice e comica Patti Harrison.

“Squeeze” Tracklist:

1. Skin A Rat

2. The Greatest

3. Say It

4. Call Me Home

5. Need It To Work

6. Tried To Understand

7. Make It Right

8. Sorry Entertainer

9. Squeeze (feat. No Home)

10. Feminine Water Turmoil

11. Not A Love Song