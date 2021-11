NUOVO ASSAGGIO DAL DISCO DI COVER DI CAT POWER: GUARDA IL VIDEO DI “PA PA POWER”

Cat Power, la cantante, cantautrice, musicista e produttrice Chan Marshall, condivide oggi “Pa Pa Power”, una nuova anticipazione dell’imminente album “Covers” in arrivo il 14 gennaio 2022 su Domino. Ecco il video diretto da Greg Hunt e filmato al The Echo di Los Angeles.

Su “Pa Pa Power”, l’artista racconta: “Ho iniziato a suonarla da sola nel 2012, nel periodo delle proteste di Occupy Wall Street. Occupy aiutava i cittadini a trovare una voce e uno spazio nei governi locali. Hanno raggiunto moltissimi risultati positivi, eppure i media americani hanno condannato e ucciso il movimento. Ho sempre pensato che questo brano potesse essere in qualche modo collegato a quegli eventi. I media americani hanno sempre penalizzato qualsiasi forma di progresso sociale e sono sempre i primi a esprimersi con una retorica conservatrice su qualcosa che può portare a un cambiamento positivo per la nazione. Questo era il brano con cui ho aperto il mio tour in Cina nel 2013: ‘Burn the streets, burn the cars’”.

L’annuncio dell’album “Covers” ha seguito la performance di Cat Power del brano di Frank Ocean “Bad Religion” a The Late Late Show With James Corden.

Le cover sono da sempre una parte fondamentale della carriera di Chan e “Covers” arriva a completare una sorta di trilogia, facendo seguito agli acclamati “Jukebox” (2008) e “The Covers Record” (2000). Quello che sorprende sempre il suo pubblico e rende davvero speciale le sue cover, oltre alla singolare scelta dei brani, è l’impegno che la Marshall mette in ogni sua rivisitazione. Pitchfork dice che “Chan potrebbe riarrangiare qualunque brano anche solo guardandolo”.

Interamente prodotto da Cat Power, “Covers” include i brani rivisitati di Frank Ocean, Bob Seger, Lana Del Rey, Jackson Browne, Iggy Pop, The Pogues, Nick Cave, The Replacements e molti altri, e anche una nuova versione di “Hate”, brano dell’artista contenuto in The Greatest (2006), in questo nuovo lavoro rinominato come “Unhate”.

