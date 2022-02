RIVERS CUOMO LANCIA LA SUA PIATTAFORMA STREAMING: “WEEZIFY” CONTERRA’ SOLO DEMO DEI WEEZER

Mentre molti artisti in queste ore, in seguito al ‘terremoto Neil Young‘, si stanno ancora interrogando se rimuovere o meno la loro musica da Spotify Rivers Cuomo fa un passo decisamente in avanti realizzando una sua personale app di musica in streaming.

Alcune settimane fa l’artista ha infatti lanciato Weezify nuova app descritta come “un player simile a Spotify per tutti i demo di Rivers Cuomo“.

“Weezify”, interamente sviluppata da Cuomo nel 2021, contiene 12 diversi bundle di demo per un totale di 3236 brani. Nel catalogo troverete collaborazioni con la band californiana Ozma (periodo 2012-2014), demo composti insieme al compagno di band Patrick Wilson (periodo 1991-2012), tracce recuperate durante tutto il periodo di vita dei Weezer ma anche prima (si parte dal 1976 anno in cui Cuomo aveva 6 anni !!!).

Ogni bundle costerà 9 dollari e potranno essere suonati solo attraverso l’app.

