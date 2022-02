TRACK: NéOMí If I Wasn’t Made For Love

Néomí è una giovane musicista olandese-surinamese e arriva oggi al suo primo singolo.

Nel 2020, dopo aver registrato alcune canzoni insieme al produttore Edd Hartwell (Tom Walker, Birdy, Tom Odell) e sarebbe dovuta andare in tour nel Regno Unito, ma la pandemia ha bloccato tutti i suoi programmi e Néomí ha potuto solamente cercare di migliorare, mentre continuava a scrivere nuovi pezzi.

In attesa del suo primo EP, “Before”, in uscita a giugno via PIAS, l’olandese ha rilasciato “If I Wasn’t Made For Love”: dice Néomí del nuovo pezzo “”If i wasn’t made for love” è stata scritta in un periodo in cui ho dubitato dell’amore il più possibile. E siamo onesti, l’amore è la cosa più stupida del mondo. Pensateci: volete qualcuno, vi innamorate, vi amate, vi odiate, fa male, vi lasciate e continuate a farlo perché ogni volta pensate ancora una volta ‘questo è quello giusto’.

Con ‘if i wasn’t made for love’, canto della bellezza e del mistero della vita. E di quello che l’amore porta a me e penso anche agli altri. L’idea è: se la vita fosse semplice, anche l’amore sarebbe semplice. Ma alla fine, è meraviglioso che l’amore sia complicato. Preferisco essere ‘non fatta per l’amore’ piuttosto che capirlo”.

Inizialmente dai toni folk piuttosto tranquilli e semplici, il brano gode poi di splendide armonie e del suono del banjo che ne aumenta l’eleganza: un songwriting sincero e malinconico accompagnato da un’atmosfera preziosa e piena di emozionalità!

