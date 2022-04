I BEACH HOUSE HANNO COMPOSTO LA COLONNA SONORA DELLA NUOVA TEEN COMEDY NETFLIX “ALONG FOR THE RIDE”

A poche settimane di distanza dalla pubblicazione del loro nuovo acclamato disco, “Once Two Melody” è uscito lo scorso 18 febbraio, i Beach House svelano un altro interessante progetto.

Come riportato dal sito Film Music Reporter il duo di Baltimora avrebbe infatti composto l’intera colonna sonora di “Along For The Ride” teen comedy scritta e diretta da Sofia Alvarez, regista al debutto che non ha fatto mai mistero di essere grande fan della band, e basata sull’omonimo romanzo di Sarah Dessen.

“Along For The Ride”, che arriva su Netflix tra poche settimane (22 aprile), racconta la storia di una ragazza che incontra un misterioso sconosciuto e impara a essere spontanea mentre si trova con suo padre in una cittadina di mare. Nel cast oltre ai protagonisti Emma Pasarow e Belmont Cameli troviamo anche Andie MacDowell, Dermot Mulroney e Kate Bosworth.

Guarda il trailer del film:

Credit Foto: David Belisle