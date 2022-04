GLI ICEAGE CONDIVIDONO UN NUOVO BRANO, “ALL THE JUNK ON THE OUTSKIRTS”

Dopo aver pubblicato, via Mexican Summer, il loro quinto LP, “Seek Shelter“, nel maggio dello scorso anno, gli Iceage tornano ora con materiale inedito.

La band danese, infatti, ha appena realizzato un nuovo singolo “All The Junk On The Outskirts”, che potete ascoltare qui sotto.

Il brano era stato registrato durante le sessioni per il loro quarto album, “Beyondless” (2018) ed era stato rivisitato nel 2021 per poi essere terminato e riregistrato quest’anno.

“Considero questo pezzo uno dei migliori delle sessioni di “Beyondless”, ma ha finito per essere un disadattato che non si adattava bene alle altre canzoni mentre mettevamo insieme la tracklist. Come un pezzo di un puzzle diverso”, dice il cantante Elias Bender Rønnenfelt. “Proprio come non era il benvenuto con gli altri su “Beyondless”, è un inno per quelli che stanno fuori a guardare”.

Vi ricordiamo inoltre che gli Iceage torneranno in Italia a settembre per un unico appuntamento previsto per venerdì 9 al Live Rock Festival di Acquaviva (SI).

Photo Credit: Søren Lynggaard