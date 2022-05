WILCO: IL NUOVO ASSAGGIO DAL DISCO IN ARRIVO SI CHIAMA “TIRED OF TAKING IT OUT ON YOU”

Qualche settimana fa, i Wilco hanno annunciato un doppio album intitolato “Cruel Country”, disco che la band ha indicato come “il loro album Country con la C maiuscola“. Hanno condiviso “Falling Apart (Right Now)”, ma oggi sono tornati con un nuovo singolo, “Tired Of Taking It Out On You”.

“Mi sono reso conto nel corso degli anni che molte delle canzoni che ho scritto hanno funzionato come promemoria per me stesso di prestare attenzione a varie cose“, ha scritto Jeff Tweedy in una dichiarazione sul nuovo brano. “A volte penso di aver capito come funziona il mondo in qualche piccolo modo e temo di dimenticarlo se non me lo ripeto ogni tanto. Questa canzone, credo, mi tornerà utile proprio per questo scopo. Sono una persona che ha bisogno di stare attenta a come sto trattando gli altri quando non mi sento al meglio. E ora che ne parlo, quando mi guardo intorno, sembra che molti di noi se la siano presa con gli altri quando sarebbe meglio sforzarsi di capirli ed essere empatici. Sto solo cercando di essere onesto con me stesso e spero che se questa canzone può aiutarmi a concentrarmi su questo, beh, forse qualcun altro potrebbe trovarla utile per lo stesso motivo“.

Photo Credit: Anton Coene