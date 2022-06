NUOVA MUSICA DAI JUNGLE NELL’ATTESA DI VEDERLI A “LA PRIMA ESTATE”, IN VERSILIA, IL 26 GIUGNO

I Jungle danno seguito all’album “Loving In Stereo“, numero 3 nel Regno Unito e adorato dalla critica, con una serie di ottime idee e progetti per il 2022. In primis i Jungle saranno headliner in una serie di importanti festival e in alcuni grandi spettacoli estivi all’aperto, anche in Italia con la loro partecipazione a “La Prima Estate” il 26 giugno a Lido di Camaiore, in Versilia, con Kaytranada e Badbadnotgood.

In mezzo a tutto questo, il duo – J e T – si è anche recato ai Metropolis Studios di Londra per lavorare a nuova musica che darà forma al prossimo capitolo della storia dei Jungle. I primi assaggi sono con “GOOD TIMES” e “PROBLEMZ”.

Diretto, come sempre, da JFC Worldwide (Charlie Placido e J. Lloyd), il cortometraggio che accompagna i brani vede protagonisti i Ghetto Funk Collective, la più importante dance crew di Amsterdam, insieme ad alcuni volti noti dei precedenti video dei Jungle.

