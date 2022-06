TRACK: AINSLEY FARRELL

Ainsley Farrell ha già all’attivo un album, “Air & Sea”, uscito nel 2015, ma nei prossimi mesi uscirà anche il suo sophomore, “Dirt”.

La musicista statunitense di stanza a Sydney ha da poco rilasciato il primo estratto da questa sua nuova fatica sulla lunga distanza, “The Way Back”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice la Farrell del brano: “Ho scritto questa canzone quando la mia migliore amica stava attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita e io non potevo esserle vicino fisicamente. Ero davvero preoccupata per il suo stato mentale e mi sentivo un po’ inutile a comunicare da un paese diverso. Stava provando un dolore immenso e volevo solo potermi sedere con lei e abbracciarla. Questa canzone la tiene metaforicamente nella luce, tenendo un po’ di quel dolore per lei, finché non è pronta a mettere un piede davanti all’altro e a capire che vale la pena di resistere in questo mondo. Questa canzone è per chiunque abbia problemi a vedere la luce in mezzo all’oscurità.”

La songwriter statunitense si muove su solide base indie-rock che ci ricordano da vicino Lucy Dacus, non facendo mai mancare la passione ai suoi vocals: malinconica, ma solida e piena di speranza!

Listen & Follow

Ainsley Farrell: Bandcamp | Soundcloud | Facebook