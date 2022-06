THE BIG PINK: IL NUOVO SINGOLO “LOVE SPINS ON ITS AXIS” VEDE ANCHE LE FIRME DI JAMIE T E JAMIE HINCE DEI THE KILLS

THE BIG PINK: IL NUOVO SINGOLO “LOVE SPINS ON ITS AXIS” VEDE ANCHE LE FIRME DI JAMIE T E JAMIE HINCE DEI THE KILLS

I Big Pink hanno pubblicato il loro nuovo singolo “Love Spins On Its Axis”, scritto insieme a Jamie T e Jamie Hince dei The Kills. Il brano fa seguito a “No Angels”, uscito ad aprile e che ha segnato il primo vero singolo della band in un decennio.

“Love Spins On Its Axis”, che vede anche la partecipazione del duo londinese Dust In The Sunlight, è descritta così da Robbie Furze: “‘Love Spins On Its Axis’ è probabilmente la canzone più piena di speranza che abbia mai scritto“.

“La mia vita è diventata piuttosto confusa e ho iniziato a sentirmi come se fossi in una bizzarra guerra surreale dalla quale non sarei mai riuscito a uscire. È stato dal profondo di quell’oscurità che ho avuto questo momento di perfetta chiarezza e calma. Ho iniziato a chiedermi: “Che cosa è più importante in questo viaggio che sto facendo?” È l’amore. Puro e semplice. È sempre stato l’amore. Si tratta di non distrarsi da questo ideale, di non sprecare un solo momento in cose che non sono importanti, che non possiamo controllare. L’amore è tutto. È per questo che dobbiamo lottare. Iniziamo questa rivoluzione“.