LOUISE POST (VERUCA SALT) PUBBLICA UN EP DI VECCHI DEMO DATATI 97-98

Gradita sorpresa da Louise Post, nota per essere, insieme a Nina Gordon, l’anima dei Veruca Salt. Mentre la sua pagina Bandcamp ci fa sapere che la stessa Louise è impegnata nella scrittura di un disco solista, che uscirà nel 2023, ecco che la fanciulla pubblica un EP, “But I Love You Without Mascara (Demos ’97​-​’98)”, che racchiude dei brani risalenti probabilmente al periodo appena successivo a “Eight Arms to Hold You” (1997) mentre un paio di canzoni sono del 1998, non sappiamo bene se dopo l’abbandono di Nina Gordon.

But I Love You Without Mascara (Demos ’97-’98) by Louise Post

Le canzoni dovrebbero essere dei demo ma vi assicuriamo che suonano decisamente rifinite e mostrano quel lato malinconico, agrodolce ma anche rabbioso a tratti che ci aveva conquistato nell’esordio dei VS, aspetti che forse erano venuti un po’ a mancare in “Eight Arms to Hold You”, in cui le fanciulle mostravano fin troppo i muscoli.

Visto che i Veruca sono in “vacanza prolungata” (l’ultimo disco, “Ghost Notes”, è ormai del 2015) ci fa molto piacere avere segnali di vita così interessanti, nell’attesa non solo di un disco solista di Louise, ma ovviamente che anche la band principale riprenda a macinare dischi e concerti.