AXL ROSE: CRITICA FORTEMENTE PUTIN E DEDICA L’ULTIMO TOUR DEI GUNS N’ ROSES A TAYLOR HAWKINS

Axl Rose ha condiviso un comunicato in cui dedica l’ultimo tour dei Guns N’ Roses a Taylor Hawkins e critica il leader russo Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina.

I Guns N’ Roses hanno suonato l’ultimo concerto del loro tour europeo il 15 luglio e poco dopo il cantante Axl Rose ha scritto su Twitter, per dedicare i concerti al batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, morto a marzo.

“È solo un semplice gesto ed è imbarazzante affrontare la gravità di una cosa del genere, ma nel tentativo di rendere omaggio, vorremmo dedicare questo tour al nostro amico Taylor Hawkins“, ha scritto Rose. “Taylor era un ragazzo davvero fantastico ed era sempre bello vederlo! Era una parte importante e sempre gradita dei tour degli ultimi anni! Questa è una cosa davvero orribile e i nostri cuori vanno alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di band e a tutti quelli che lo amano“.

Nel 2019, Hawkins aveva rivelato di essere stato una volta avvicinato da Rose per unirsi ai Guns N’ Roses dopo l’uscita dei membri originali, ma di aver rifiutato, seguendo il consiglio del batterista dei Queen Roger Taylor. “Mi disse: ‘Vedo te e Dave (Grohl) sul palco e lì c’è qualcosa che non si può comprare. C’è qualcosa tra voi due che potrebbe non esserci con Axl Rose’. E aveva ragione“, aveva spiegato Hawkins.

Axl Rose ha poi continuato a “ringraziare tutti per aver mostrato tanto amore e sostegno durante il tour per il popolo ucraino e la sua nobile e orribile lotta per la libertà contro un regime sempre più totalitario“. Ha poi definito il leader russo Vladimir Putin un “insensibile, bugiardo, assassino, piccolo uomo con ambizioni smisurate e nessun riguardo per la vita umana“.

I Guns N’ Roses, a novembre, inizieranno una serie di concerti in Australia e Nuova Zelanda.

Photo: Ed Vill from Caracas, Venezuela, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons