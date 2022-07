ROLLING STONE HA VOGLIA DI BALLARE: STILATA UNA LISTA DELLE 200 CANZONI CANZONI DANCE PIU’ BELLE DI SEMPRE

Si butta in una classifica impegnativa Rolling Stone, provando a stilare l’elenco delle 200 cazoni dance più belle di sempre.

Ovviamente, prima dell’elenco, il magazine ha cercato di definire i criteri di scelta, spiegando quali fossero stati i punti di partenza: “Per entrare nella nostra lista delle 200 più grandi canzoni dance di tutti i tempi, una canzone doveva far parte della “cultura della musica dance”. Si tratta di un mondo più specifico, ma anche enorme, che risale a quasi cinquant’anni fa ed è in continua evoluzione fino a oggi e al futuro. Dopo aver reso omaggio al padrino del groove esteso, James Brown, la nostra storia della musica da ballo inizia a metà degli anni Settanta con la disco, per passare ai suoni da club dei primi anni Ottanta come l’electro e il freestyle latino. Nasce di nuovo quando la disco viene reingegnerizzata come house music a Chicago e techno a Detroit, e muta con una velocità quasi comica nell’esplosione rave degli anni Novanta che ha prodotto di tutto, dalla jungle alla trance, dalla gabba alla garage, fino alle bonanze EDM e dubstep degli anni Duemila. Tutti questi suoni hanno avuto momenti di massima esposizione, ma non sono mai scomparsi: la drum’n’bass sta vivendo un nuovo momento proprio ora, e qui ci sono canzoni house degli ultimi anni.”

Non disdegna le contaminazioni RS, precisando che “Abbiamo cercato brani che sembrassero trascendere e sentirsi più universalmente canonici, e siamo stati particolarmente attenti ai momenti in cui la musica dance si è intersecata con il mondo musicale più ampio, con il synth-pop, l’hip-hop, il funk, il Miami bass, l’R&B, l’indie-rock, la musica latina e il pop.”

Ecco l’elenco dei migliori 50…

50 Paperclip People, ‘Throw’ (1994)

49 Zebra Katz feat. Njena Redd Foxxx, ‘Ima Read (MikeQ & B. Ames Remix)’ (2012)

48 Moodymann, ‘Don’t You Want My Love’ (2000)

47 KH (a.k.a. Four Tet), ‘Only Human’ (2019)

46 Azealia Banks feat. Lazy Jay, ‘212’ (2011)

45 Diana Ross, ‘I’m Coming Out’ (1980)

44 Inner City, ‘Good Life’ (1988)

43 Gloria Gaynor, ‘I Will Survive’ (1978)

42 Nero, ‘Promises’ (2011)

41 Frankie Knuckles feat. Jamie Principle, ‘Baby Wants to Ride’ (1987)

40 SOPHIE, ‘Immaterial’ (2018)

39 Sylvester, ‘You Make Me Feel (Mighty Real)’ (1978)

38 Underground Resistance, ‘Transition’ (2002)

37 Deee-Lite, ‘Groove Is in the Heart’ (1990)

36 Eric B. & Rakim, ‘Paid in Full (Seven Minutes of Madness — The Coldcut Remix)’ (1988)

35 Manu Dibango, ‘Soul Makossa’ (1972)

34 Sister Sledge, ‘We Are Family’ (1979)

33 Rhythim Is Rhythim, ‘Strings of Life’ (1987)

32 The Chemical Brothers, ‘Chemical Beats’ (1995)

31 Incredible Bongo Band, ‘Apache’ (1973)

30 Kaytranada, ‘Lite Spots’ (2016)

29 Björk, ‘Big Time Sensuality’ (1993)

28 AceMo feat. John FM, ‘Where They At???’ (2019)

27 Chaka Khan, ‘I’m Every Woman’ (1978)

26 Tom Tom Club, ‘Genius of Love’ (1981)

25 fr, ‘Flash Light’ (1977)

24 Model 500, ‘Night Drive (Time, Space, Transmat)’ (1985)

23 Daft Punk, ‘Da Funk’ (1995)

22 DJ Snake feat. Lil Jon, ‘Turn Down for What’ (2013)

21 Lil Louis, ‘French Kiss’ (1989)

20 Kylie Minogue, ‘Can’t Get You Out of My Head’ (2001)

19 Prince, ‘Controversy’ (1981)

18 New Order, ‘Blue Monday’ (1983)

17 Beltram, ‘Energy Flash’ (1990)

16 Rihanna feat. Calvin Harris, ‘We Found Love’ (2011)

15 James Brown, ‘Get on the Good Foot’ (1972)

14 Adonis, ‘No Way Back’ (1986)

13 First Choice, ‘Let No Man Put Asunder’ (1977)

12 Kraftwerk, ‘Trans-Europe Express’ (1977)

11 Madonna, ‘Vogue’ (1990)

10 Disclosure feat. Sam Smith, ‘Latch’ (2013)

9 Robin S., ‘Show Me Love’ (1992)

8 On the House and Marshall Jefferson, ‘Move Your Body (The House Music Anthem)’ (1986)

7 Robyn, ‘Dancing on My Own’ (2010)

6 Shannon, ‘Let the Music Play’ (1983)

5 Indeep, ‘Last Night a D.J. Saved My Life’ (1982)

4 Frankie Knuckles and Jamie Principle, ‘Your Love’ (1986)

3 Chic, ‘Good Times’ (1979)

2 Daft Punk, ‘One More Time’ (2000)

1 Donna Summer, ‘I Feel Love’ (1977)

Photo: President (1981-1989 : Reagan). White House Photographic Office. 1981-1989 (Most Recent), Public domain, via Wikimedia Commons