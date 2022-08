VIDEO: PEEL DREAM MAGAZINE

I Peel Dream Magazine sono tornati. Era un po’ che Joe Stevens mancava all’appello, precisamente dall’EP a sorpresa “Moral Panics” del 2020, che seguiva “Agitprop Alterna“. Ricordiamo bene quella delizia che mescolava, in maniera ottimale, molte carte come shoegaze, krautrock e psichedelia.

Un nuovo album, “Pad”, è in uscita il 7 ottobre via Slumberland/Tough Love (pre-order). Le note stampa parlano di “un lavoro concettuale che riflette sull’isolamento e sull’identità“, anzi, più precisamente “Pad” racconta la storia immaginaria dei compagni di band di Stevens che lo cacciano dai PDM e la sua lotta per rientrare nel gruppo (notare traccia iniziale e finale della tracklist!).

Il singolo apripista (anche title track) sembra andare su un suono più morbido rispetto a quanto già conoscevamo. Niente chitarre shoegaze, niente andamenti alla Stereolab, ma un organo molto accogliente e pure un flauto anni ’70, accompagnati a uno schiocco di dita. Insomma, il cambio in atto può spiazzare non poco. Che dite, è un cambiamento troppo repentino? Secondo le note stampa Stevens “rifugge le glorie sfocate del suo passato indie pop” in favore di qualcosa di più simile al chamber-pop. Restiamo ovviamente in attesa di ulteriori brani.

Tracklist:

1 Not In The Band

2 Pad

3 Pictionary

4 Wanting And Waiting

5 Self Actualization Center (Feat. Winter)

6 Walk Around The Block

7 Hamlet

8 Penelope’s Suitors

9 Hiding Out

10 Jennifer Hindsight

11 Reiki

12 La Sol

13 Message The Manager

14 Roll In The Hay

15 Back In The Band

Listen & Follow

Peel Dream Magazine: Facebook