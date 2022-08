A GARY POWELL DEI LIBERTINES NON VA GIU’ CHE MORRISSEY NON GLI RIVOLGA MAI LA PAROLA

Storie tese tra Gary Powell, batterista dei Libertines e Morrissey. Gary si è fatto una chiacchierata con NME, ricordando le molteplici occasioni in cui Moz è stato “scortese” con lui.

Ricordando l’esibizione al Meltdown Festival, organizzato da Morrissey nel 2004, Powell ha definito il cantante un “coglione” per averlo completamente ignorato mentre prestava attenzione agli altri membri della band.

“Non mi ha mai parlato per i due giorni in cui abbiamo fatto il Meltdown. È salito sul palco, ha parlato con tutti e mi ha completamente ignorato. Al meet and greet successivo, non ha nemmeno guardato verso di me“, ha detto Powell. “Quando poi i Libertines hanno fatto un servizio fotografico per NME con Morrissey, ero in piedi accanto a lui e anche in questo caso non mi ha rivolto la parola e ha parlato con tutti gli altri membri della band“, ha continuato. “L’unica cosa che mi ha detto è stata ‘Messico’, a malincuore, e questo perché gli ho chiesto da dove venisse il suo anello“.

Powell ha proseguito: “Ha mostrato la sua vera natura e i suoi sentimenti nei miei confronti ed è stato un livello di ignoranza che non ho voglia di sopportare“. Il batterista ha anche aggiunto che Morrissey non si è mai scusato per averlo ripetutamente ignorato.

Morrissey non ha ancora risposto, per il momento, a queste esternazioni.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons