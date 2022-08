STEVE WYNN RILASCIA IL NUOVO SINGOLO “SIMPLER THAN THE RAIN”

STEVE WYNN RILASCIA IL NUOVO SINGOLO “SIMPLER THAN THE RAIN”

Steve Wynn condivide oggi un nuovo singolo.

Il frontman dei Dream Syndicate, infatti, ha appena rilasciato un nuovo brano solista, “Simpler Than The Rain”, che potete ascoltare qui sotto.

Il brano esce per la label benefica A Leg To Stand On Music: questa etichetta è nata come piattaforma per permettere agli artisti di donare canzoni per la missione dell’organizzazione.

Fondato nel 2003, A Leg To Stand On è un ente benefico con sede a NYC che si occupa di aiutare i bambini con disabilità fisiche nei paesi in via di sviluppo.

Photo Credit: Tristan Loper, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons