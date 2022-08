TRACK: THE MOVING STILLS

The Moving Stills arrivano dal New South Wales e hanno pubblicato il loro primo LP, “Sunshine Corner”, solamente a gennaio via Sureshaker.

La band australiana però è già ritornata con nuovo materiale e più precisamente con il singolo “Volcano”, che potete ascoltare qui sotto.

“”Volcano” è il viaggio di una relazione con alti e bassi. Parla della sensazione di non essere adatti al proprio partner. I dubbi e il rumore della testa che non si riesce a scacciare. Proprio come l’escursionismo, è un lavoro duro e bisogna impegnarsi per farlo funzionare e renderlo piacevole. Ma ricordate che se vi arrampicate su un vulcano, possono esplodere”, spiegano i Moving Stills.

Il pezzo è pura perfezione indie-pop chitarristica con splendide e dolci melodie impregnate di un velo di malinconia e sembra perfetto per accompagnarsi verso la fine di questa calda estate: delizia totale!

