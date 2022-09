Ryuichi Sakamoto ha condiviso due nuove canzoni realizzate per la serie anime di Netflix “Exception”. Le due canzoni – “Opening for ‘Exception'” e “Oxygen” – sono la colonna sonora della nuova serie anime horror spaziale, basata su una storia di Hirotaka Adachi.

La serie verrà lanciata a livello mondiale il 14 ottobre e “Exception (Soundtrack From the Netflix Anime Series)” uscirà lo stesso giorno via Milan Records.

La sinossi ufficiale della serie recita: “In un lontano futuro, l’umanità è stata costretta a lasciare la Terra e a migrare in un’altra galassia. Un’astronave viene inviata su un pianeta per terraformarlo e l’equipaggio viene creato uno per uno da una stampante biologica 3D. Tuttavia, durante la creazione di uno dei membri si verifica un errore fatale. L’equipaggio inizia quindi ad affrontare una serie di eventi imprevedibili“.

Parlando del suo contributo in una dichiarazione alla stampa (via Pitchfork), Sakamoto ha detto: “Volevo che il tema principale fosse un pezzo sinfonico, il tipo che è diventato un punto fermo della fantascienza dopo Guerre Stellari. Per quanto riguarda la colonna sonora nel suo complesso, ho cercato di mantenerla cupa e ambient, volevo che si sentisse come un unico pezzo di musica piuttosto che separata da una scena. Detto questo, ho incluso un certo grado di suoni più duri nelle scene di combattimento. Nel complesso, sono riuscito a realizzare una colonna sonora che mi piace molto“.

L’anno scorso, al compositore e fondatore della Yellow Magic Orchestra è stato diagnosticato un cancro per la seconda volta in un decennio.

A Sakamoto era stato originariamente diagnosticato un cancro alla gola nel 2014 e poi ha annunciato la nuova diagnosi di cancro al retto nel gennaio 2021, dichiarando la sua ambizione di fare musica “ancora per un po’” pur “vivendo con il cancro“.

Photo: Joi Ito from Inbamura, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons