Ma che bello il nuovo brano dei nostri amati Dayflower. “Picturefall” è ambiziosa canzone che si muove su più livelli, facendo centro in ogni modo la si guardi. Dal morbido indie-pop, in odore di dream-pop, all’evocativo shoegaze del sublime ritornello, che diventa materia impalpabile come nei sogni. La bravura della band è, come sempre, indiscutibile!

Picturefall by dayflower

