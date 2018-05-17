ALBUM: HOUSE OF TARTS

Le House Of Tarts sono Laura Martelli e Valentina Salvatori, il loro debutto “H.O.T.” è da oggi in streaming esclusivo su IndieForBunnies.

Laura e Valentina si incontrano nel 2015 a Mestre, nonostante di veneziano non abbiano altro che il domicilio da studentesse fuorisede. Dopo esperienze maturate in gruppi indie-rock delle loro zone d’origine (Firenze e Senigallia) sentono l’esigenza di sperimentare nuovi linguaggi.

Entrambe di poche parole preferiscono chiudersi in sala prove e comunicare prima goffamente, poi con più facilità , tramite i suoni dei loro strumenti. Divertite dal contrasto che si crea tra i suoni da videogioco del synth di Valentina e la voce teatrale di Laura, scrivono le prime canzoni ispirate dalla propria natura rootless e dall’ambiente distopico della terra ferma. Dalla loro musica vuole emergere il continuo associarsi-dissociarsi da cose e persone, e una predilezione nonsense per tutto ciò che è imbarazzante.

“H.O.T.” è il loro disco di debutto in uscita il 25 maggio su Cabezon Records.