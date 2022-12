NOEL GALLAGHER HA RITROVATO IL SUO DISCO ‘SPACE-ROCK’ MAI PUBBLICATO NEL CASSETTO DEI CALZINI

Recentemente intervistato da NME Noel Gallagher ha confessato di aver ritrovato un suo album solista inedito e mai pubblicato in un cassetto di calzini.

Si tratta di un disco registrato nei mesi successivi alla fine degli Oasis e prodotto dal duo Garry Cobain e Brian Dougans (The Future Sound of London all’epoca però attivi come Amorphous Androgynous) che il cantautore in passato aveva sostenuto di aver distrutto.

Ho trovato una copia di questo disco nel cassetto dei calzini ha ammesso Noel Gallagher al comico Matt Morgan che lo intervistava per il noto magazine musicale.

I master non sono andati distrutti, ma comunque non lo pubblicherò a breve.

Alcune canzoni di questo lavoro ‘space-rock’ sono riapparse in altri album dell’ex Oasis. “The Right Stuff” e “The Mexican” infatti faranno successivamente capolino in “Chasing Yesterday” (leggi la recensione) secondo lavoro solista di Gallagher pubblicato nel 2015.

“Shoot A Hole Into The Sun”, altro pezzo di quel progetto ‘abortito’, era invece apparso anni prima come b-side del singolo “Dream On” (2012).

Gallagher che in passato aveva dichiarato di aver distrutto quell’album soprattutto perchè lo considerava pessimo, ‘Actually, it’s a bit s–t’. I know it’s s–t’ dichiarò anni fa, sembra aver cambiato idea sul ‘disco perduto’:

Sarebbe bello tornare indietro e rivisitare quel lavoro… “Shoot A Hole Into The Sun” era fottutamente ottima e ci sono parecchie cose così là dentro. Ma è meglio prendere un po’ di distanze…

Photo: Alterna2 http://www.alterna2.com [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons