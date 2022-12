I Girls Names, che hanno pubblicato lo scorso giugno il loro quarto album, “Stains On Silence”, via Tough Love Records, ritornano in Italia in autunno per tre date da non perdere.

La band post-punk di Belfast capitanata da Cathal Cully suonerà martedì 30 ottobre al Freakout Club di Bologna, mercoledì 31 al Circolo Ohibò di Milano e giovedì 1° novembre al Circolo Nadir di Padova.

Credit Foto: Dom Small