GUARDA IL VIDEO DI “NO LIMIT OF STARS”, IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO LP DEI VEILS

Il prossimo 3 marzo, via Ba Da Bing, The Veils pubblicheranno il loro settimo LP, “… And Out Of The Void Came Love”, che arriva a distanza di quasi sei anni e mezzo dal precedente, “Total Depravity”.

Dopo aver rilasciato il primo estratto, “Undertow”, il mese scorso, ora la band neozelandese condivide un altro singolo, “No Limit Of Stars”, accompagnato da un video diretto da Alexander Gandar.

Il frontman Finn Andrews spiega che la canzone tratta di temi quali “la certezza della morte, il potere di una nuova vita e la vertigine di contemplare se stessi in un cosmo inconoscibilmente vasto”.

Credit Foto: Matt Hollyoak