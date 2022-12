C’E’ UNA LUNGA INTRODUZIONE DI OZZY OSBOURNE NEL BRANO NATALIZIO “THIS CHRISTMAS TIME” DEGLI EVAMORE.

Ozzy Osbourne ha curato l’introduzione di un nuovo singolo natalizio di beneficenza intitolato “This Christmas Time” degli Evamore. Ozzy infatti parla per i quasi tre minuti di introduzione alla canzone, che vanta l’accompagnamento musicale di Nick Mason dei Pink Floyd e di Andy Taylor ex Duran Duran.

Evamore, una concept band creata da The Evamore Project “per registrare canzoni uniche e d’atmosfera utilizzando la narrazione, i testi e la musica per trasmettere storie vere“, ha pubblicato il suo ultimo lavoro per il Cancer Awareness Trust che aveva pubblicato in anteprima “This Christmas Time” sul suo sito web prima dell’uscita del brano oggi. Da allora è stata condivisa sul sito web e sull’applicazione dell’organizzazione The Cancer Platform, insieme alle informazioni su come fornire assistenza.

“This Christmas Time”, registrata ad Abbey Road, vede la partecipazione di Nick Mason (Pink Floyd), Andy Taylor (ex Duran Duran), Noddy Holder (Slade), Samantha Womack, Casi Wyn, Reebs, Nick Lloyd Webber, Polly Wiltshire, Matt Bond, l’ambasciatrice di The Cancer Awareness Trust Nina Lopes e il suo fondatore, il Prof. Sir Chris Evans.

Evans si è ispirato all’eroismo e alle lettere a casa dei soldati britannici della Prima Guerra Mondiale durante il periodo natalizio.

Mason ha dichiarato di aver contribuito alla realizzazione della canzone: “È un onore e un piacere che mi sia stato chiesto di suonare. Voglio dire, cosa c’è che non mi piace? Il mio studio di registrazione preferito, l’opportunità di lavorare con grandi artisti su un brano meraviglioso. E per una causa molto importante. Oh, e il pranzo gratuito nella mensa di Abbey Road!“.

Taylor ha aggiunto: “Il senso di comunità e di diversità che attraversa il DNA dei musicisti si riunisce qui nelle più belle canzoni. La musica è sempre stata il mio piacere, e a volte è un privilegio lavorare con un gruppo di persone così incredibile“.

The Cancer Platform è un sito web per tutti coloro che sono affetti da cancro, che mette a disposizione informazioni, servizi e prodotti affidabili in un unico luogo. La piattaforma completa sarà lanciata nel 2023.

Credit Foto: Ross Halfin