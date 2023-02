Credit: Press

Quando i The View si sono riuniti di nuovo lo scorso anno, dopo cinque anni, i tre amici di lunga data si sono resi conto di quanto gli fosse mancato essere una band. Una serie di concerti alla O2 Academy di Glasgow, con oltre 10.000 biglietti venduti in prevendita, e la travolgente reazione dei fan durante lo spettacolo, ha dato loro la carica per tornare nuovamente in pista. Durante le prove per i live, The View hanno inoltre avuto una grande quantità di nuove idee, proprio come agli esordi.

E così, a otto anni di distanza dall’ultima pubblicazione, la band annuncia l’atteso ritorno con “Exorcism Of Youth”, il disco in arrivo il 9 giugno, il primo dal 2015. Il frontman, Kyle Falconer, afferma:

Lavorare con Youth nel nostro terzo album, “Bread and Circuses”, è stata una delle migliori esperienze della mia carriera, quindi, abbiamo colto al volo l’opportunità di tornare con lui in studio in Spagna. Essere in grado di registrare nuovamente come band, con una maggiore esperienza, è stato semplicemente magico!

Kyle e i compagni Kieran Webster (basso, voce) e Pete Reilly (chitarra) hanno lasciato la Scozia per registrare il disco nei suggestivi dintorni di Granada, con l’assistenza di un produttore di alto livello come Youth Martin, vincitore di un Grammy e già al lavoro con The Verve, Jesus & Mary Chain, The Charlatans. Il risultato è un disco che combina l’energia rauca dei primi lavori dei The View con alcuni brani toccanti tratti dall’esperienza personale ed il dono di Kyle per il lirismo, che sa essere osservativo, spiritoso, perspicace.

Ad anticipare “Exorcism Of Youth”, il primo singolo, “Feels Like”, un brano dall’energia ardente e dall’irresistibile hook, una traccia perfettamente costruita che darà il meglio di sè proprio in veste live.

Questo è stato un inno fin dall’inizio. Anche se si tratta di una situazione in cui tutti, prima o poi, si sono ritrovati nella vita, il rimpianto di aver perso qualcuno di straordinario a causa dei propri demoni interiori, e di averlo visto andare avanti con la propria vita, è sempre qualcosa che colpisce al cuore!

Tracklist:

Exorcism of Youth

Feels Like

The Wonder of It All

Arctic Sun

Shovel In His Hands

Allergic To Mornings

Black Mirror

Neon Nights

Dixie

Woman of the Year

Footprints in the Sand

Tangled