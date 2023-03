Credit: press

Secondo capitolo della trilogia musicale ideata da Fabio Pocci in arte Phomea, dopo “Me And My Army” uscito l’anno scorso e con una terza parte già prevista per il prossimo novembre sempre su Beautiful Losers. “What About Us” raccoglie dieci brani registrati live al Circolo Arci Progresso di Firenze, quasi un’ora di concerto lucido e senza freni.

Un inedito, un medley che mette insieme poesia, reading e forma canzone (“Perfect Stone” / Reading Bianco” / Forever Blind”) in una corsa contro il tempo che reinventa molti dei brani di “Me And My Army” con l’aiuto di chitarra acustica, pedaliera, effetti e distorsioni in un crescendo intenso e verace, intimo e condiviso allo stesso tempo.

Un album che fa emergere le mille anime di Phomea: quella più cantautoriale di “The Swarm” o “Pal” e il lato tecnologico di “Ruins Of Gold”, “Lover” e soprattutto del brano che dà il titolo all’intero disco. Resta un artigiano della musica Fabio Pocci, tra sussurri e rumore trasporta in una dimensione dove la presenza fisica è ancora importante.

