I Double Syd sono la nuova creatura di Adelmo Ravaglia ed Enrico Liverani (Camillas, Crema, Tha Faccions) accomunati dalla passione per la psichedelia anni sessanta, i Beatles e i Pink Floyd periodo Syd Barrett, ma anche da quella per un buon numero di band anni novanta – Beta Band, i The Auteurs di Luke Haines e l’immancabile britpop – influenze ben chiare negli undici brani dell’esordio “My Lonely Sun”.

Melodie forti e decise quelle cesellate da un duo che divide equamente i compiti sia a livello vocale che di strumenti suonati: chitarre e organi nel caso di Ravaglia, chitarre, basso e batteria per Liverani. E’ veramente difficile resistere all’appeal malinconico e solare di “My Sun” e “On My Paper” ma “My Lonely Sun” ha anche un lato decisamente sperimentale ben evidente in “Violet”, “She Is Rising”, nella distorta e rumorosa “The Best Fantasy” e in una cavalcata psichedelica come “What I Want”.

La nostalgica “Wednesday Morning” e “Space Western Blues” nelle vesti di cadenzata sigla finale fanno calare il sipario su un disco che sa regalare momenti riflessivi in “Let See” con la chitarra acustica che vibra delicatamente. Non c’è nulla di scontato in “My Lonely Sun”, i Double Syd sanno creare un’atmosfera d’effetto dosando sapientemente elementi molto diversi tra loro.

