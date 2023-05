Shaun Ryder e Bez degli Happy Mondays e dei Black Grape hanno formato una nuova band, Mantra of the Cosmos, con Andy Bell (Ride, Oasis) e il batterista Zak Starkey (The Who). Secondo Ryder, il gruppo ha firmato per la BMG e ha in cantiere un album.

È un po’ un mix di tutti questi gruppi insieme,

ha detto Ryder al The Sun, precisando che non dovremo aspettare molto per ascoltarli.