Erano fermi dal 2018 i Savoy, con la pubblicazione del disco “See the Beauty in Your Drab Hometown”, e ora eccoli di nuovo in pista con il piacevole singolo “Lonely Surfer”. la band, per chi non lo sapesse è il progetto parallalo di Pål Waaktaar Savoy degli a-ha.

Un brano pop-rock, scorrevole che guarda alle coste soleggiate della California, non certo a quelle norvegesi. Melodia ariosa, decisamente calda e avvolgente. Dall’animo surf-rock, come dice lo stesso Pål. Una gustosa anticipazione per un disco in arrivo.