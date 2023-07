Credit: Jackie Lee Young

Davvero molto prolifici i Mountain Goats: lo scorso agosto la band di stanza in North Carolina aveva realizzato l’ottimo “Bleed Out” e ora è già pronta per tornare con questo suo ventiduesimo LP, “Jenny From Thebes“, in uscita il prossimo 27 ottobre via Merge Records.

Definito dal gruppo statunitense come il sequel del loro classico album “All Hail West Texas” (2002), il disco è stato prodotto da Trina Shoemaker e vede ancora una volta la partecipazione di Alicia Bognanno (aka Bully) alla chitarra. Inoltre Matt Douglas si è occupato degli arrangiamenti dei fiati e degli archi, mentre Kathy Valentine (The Go Go’s) e Matt Nathanson hanno contribuito ai backing vocals.

Il primo singolo è la opening-track “Clean State”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman John Darnielle dice del brano:

Alla gente piace fare delle scommesse usando termini come ‘concept album’, ma siamo chiari: questa è un’opera rock su una donna di nome Jenny, che compra una Kawasaki per andare il più lontano possibile da una città che si è portata sulle spalle per troppo tempo. “Clean Slate” definisce la scena: questa è la casa che Jenny affitta; queste sono le persone che vi si imbucano quando hanno bisogno di un posto dove stare; questo è il punto in cui Jenny si trova nel processo di diventare qualcuno di diverso da quello che è stato il suo portachiavi. Prodotto da Trina Shoemaker! Suonata dai Mountain Goats nella chiesa di Tulsa, Oklahoma! Rispetto ai veri pirati del Texas occidentale, ancora in giro per le strade: che possiate rimanere sempre un passo avanti!

“Jenny From Thebes” Tracklist:

1. Clean Slate

2. Ground Level

3. Only One Way

4. Fresh Tattoo

5. Cleaning Crew

6. Murder At The 18th St. Garage

7. From The Nebraska Plant

8. Same As Cash

9. Water Tower

10. Jenny III

11. Going To Dallas

12. Great Pirates