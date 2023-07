Credit: Ebru Yildiz

A poco più di un anno e mezzo dall’uscita del suo sesto album, “Laurel Hell“, Mitski annuncia il suo ritorno con “The Land Is Inhospitable And So We Are“, in arrivo il prossimo 15 settembre via Dead Oceans.

In questo album, il più sonoro, epico e saggio di Mitski, le canzoni sembrano introdurre ferite e poi le curano attivamente. Qui, l’amore viaggia nel tempo per benedire i nostri giorni teneri, come la luce di una stella lontana. Il disco è pieno del dolore dell’adulto, apparentemente banali rotture di cuore, e delle gioie che sono spesso ignorate, ma che si sentono enormi. Dal fondo di un bicchiere, a un vialetto appannato dai ricordi e dalla neve, a un treno merci che sfreccia nel Midwest e fino alla luna, sembra che tutto e tutti stiano gridando, urlando di dolore, inarcandosi verso l’amore.

Mitski ha scritto queste canzoni a piccoli passi nel corso degli ultimi anni, e si sentono informate da momenti di attenzione: notare un suono fuori posto, un edificio che geme in decadenza, un’opinione che divide una stanza, una sensazione che non può essere contenuta in un corpo.

È stato registrato tra il Bomb Shelter di East Nashville e i Sunset Sound Studios di Los Angeles e incorpora un’orchestra arrangiata e diretta da Drew Erickson, oltre a un coro completo di 17 persone – 12 a Los Angeles e 5 a Nashville – arrangiato da Mitski. Per la prima volta, Mitski ha ritenuto importante avere una band che registrasse dal vivo insieme a lei in studio, per creare questo nuovo suono sublime. Lavorando con il suo produttore di lunga data Patrick Hyland, l’album ha una serie di riferimenti, dalle roboanti colonne sonore degli spaghetti western di Ennio Morricone al soundtrack che riempie la tundra di “Fargo” di Carter Burwell, dall’intimità soffocante di Arthur Russell alla stridente vitalità di Scott Walker o di Igor Stravinsky, dall’esultanza di Caetano Veloso ai metallici desideri di Faron Young.

Il primo singolo si chiama “Bug Like An Angel” ed è accompagnato da un video diretto da Noel Paul.

“The Land Is Inhospitable And So Are We” Tracklist:

1. Bug Like An Angel

2. Buffalo Replaced

3. Heaven

4. I Don’t Like My Mind

5. The Deal

6. When Memories Snow

7. My Love Mine All Mine

8. The Frost

9. Star

10. I’m Your Man

11. I Love Me After You