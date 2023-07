Credit: Stephan Van Fleteren

Graditissimo ritorno di Glen Hansard: il musicista di Dublino, infatti, ha annunciato che il prossimo 20 ottobre, via ANTI- Records, pubblicherà il suo quinto LP solista, “All That Was East Is West To Me Now“, che arriva dopo quattro anni e mezzo di distanza dal precedente, “The Wild Willing“.

Il disco segue un periodo in cui Hansard si è mosso tra collaborazioni con Eddie Vedder e Cat Power e performance dal vivo con The Frames e Markéta Irglová/The Swell Season. Tutte queste esperienze hanno contribuito a dare una direzione a “All That Was East Is West Of Me Now”, un disco che è a tratti rumoroso e meditativo, tentacolare e ipnotico, il disco più rock di Hansard dai tempi di “Burn the Maps” dei Frames.

Il disco si apre con la potente e maestosa “The Feast Of St. John”. Evocando echi di “On the Beach” di Neil Young e dei Songs:Ohia nell’era “Magnolia”, la canzone vede la partecipazione di Warren Ellis (The Dirty Three/The Bad Seeds) al violino e sembra un po’ una rauca magia apotropaica proveniente dall’estremità occidentale dell’Irlanda. Ascoltate e guardate l’oscuro video dell’esecuzione diretta del brano qui sotto.

“All That Was East Is West Of Me Now” è nato da una serie di cinque concerti organizzati da Hansard con il passaparola nel suo piccolo pub locale nel corso del novembre 2022.

Il musicista di Dublino dice:

Una canzone diventa ciò che è solo attraverso la testimonianza e in presenza di un pubblico la canzone trova una strada diversa.

Alla fine della residenza, il disco ha preso forma e sono iniziate le registrazioni con il collaboratore di lunga data David Odlum nel suo studio alla periferia di Dublino.

Glen spiega:

Non lo dissi a nessuno. Ci sistemammo in un angolo e suonammo per la gente del posto, alcuni dei quali ascoltavano solo a metà. Un insieme di contadini e operai, giocatori di freccette, squali di biliardo. Ogni settimana suonavo due ore di canzoni nuove, alcune finite, altre ancora in fase di elaborazione. Attraverso questo processo mi sono reso conto di ciò che avevo e di ciò su cui dovevo lavorare ulteriormente, di quali canzoni erano valide e di quali lo erano solo nella mia immaginazione. Le mie scelte si sono consolidate subito. È stato come se l’album fosse apparso in quel bar. E non prima.

Vi ricordiamo inoltre che l’irlandese, dopo le due presenze all’inizio di questo mese tornerà in Italia anche a novembre per una sola data prevista per domenica 12 al Teatro Dal Verme di Milano.

“All That Was East Is West To Me Now” Tracklist:

1. The Feast Of St. John

2. Down On Our Knees

3. There’s No Mountain

4. Sure As The Rain

5. Between Us There Is Music

6. Ghost

7. Bearing Witness

8. Short Life