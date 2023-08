Robbie Robertson è morto ieri a Los Angeles all’età di 80 anni.

Il suo management dice in un comunicato:

Robbie era circondato dalla sua famiglia al momento della sua morte, tra cui la moglie Janet, l’ex moglie Dominique, il suo compagno Nicholas, e i suoi figli Alexandra, Sebastian, Delphine e il compagno di Delphine, Kenny. Gli sopravvivono anche i nipoti Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel e Seraphina.

Nato a Toronto nel 1943, Robertson è noto soprattutto per il suo lavoro con The Band, che negli anni ’60 hanno fatto da spalla a Bob Dylan prima di mettersi in proprio. In qualità di chitarrista e autore principale di The Band, Robertson ha scritto classici come “The Weight”, “The Night They Drove Old Dixie Down” e “Up on Cripple Creek”. È stato inserito nella Canadian Songwriters Hall of Fame e ha ricevuto il premio alla carriera dalla National Academy of Songwriters.

Robertson ha avuto anche un lungo rapporto di collaborazione con il regista Martin Scorsese, con cui ha diretto il documentario sul rock classico “The Last Waltz” (sulla configurazione originale dell’ultimo concerto di The Band) e ha lavorato alle colonne sonore di “Raging Bull”, “Il Re della Commedia”The King Of Comedy”, “Casino”, “The Departed”, “The Wolf of Wall Street”, “The Irishman” e altri ancora come supervisore musicale. Recentemente ha completato il lavoro sul prossimo “Killers of the Flower Moon” di Scorsese, il loro 14° progetto insieme.

Scorsese ha detto:

Robbie Robertson era uno dei miei amici più cari, una costante nella mia vita e nel mio lavoro. Potevo sempre andare da lui come un confidente. Un collaboratore. Un consigliere. Ho cercato di essere lo stesso per lui. Molto prima che ci incontrassimo, la sua musica ha avuto un ruolo centrale nella mia vita – mia e di milioni e milioni di altre persone in tutto il mondo. La musica di The Band, e la successiva musica solista di Robbie, sembravano provenire dal luogo più profondo del cuore di questo continente, dalle sue tradizioni, tragedie e gioie.

Aggiungendo poi:

Va da sé che era un gigante, che il suo effetto sulla forma d’arte è stato profondo e duraturo. Non c’è mai abbastanza tempo con chi si ama. E io amavo Robbie.

Anche altri musicisti, quali Neil Diamond, Jason Isbell, Tim Burgess dei Charlatans, Billy Corgan degli Smashing Pumpkings, Ronnie Wood dei Rolling Stones, Fran Healey dei Travis e tanti altri hanno lasciato il loro ricordo attraverso i loro canali social.

My heart breaks for the family of @r0bbier0berts0n, and I think it’s safe to say that without his influence the music we love and the music we make would be very different from what it is. — Jason Isbell (@JasonIsbell) August 9, 2023

Safe travels Robbie Robertson



A musical genius and one of our favourite @LlSTENlNG_PARTY hosts



pic.twitter.com/hIdjFlSVrn — Tim's Listening Party (@LlSTENlNG_PARTY) August 9, 2023

RIP Robbie Robertson. The Band will forever be one of my biggest influences. 😥 — nathan followill (@doctorfollowill) August 9, 2023

RIP Robbie Robertson. A good friend and a genius. The Band’s music shocked the excess out of the Renaissance and were an essential part of the final back-to-the-roots trend of ‘60s. He was an underrated brilliant guitar player adding greatly to Bob Dylan’s best tour & best album. — 🕉🇺🇦🟦Stevie Van Zandt☮️💙 (@StevieVanZandt) August 9, 2023

Rest in power Robbie Robertson ❤️ thank you for keeping it real – pic.twitter.com/dyeKWCJXGF — anton newcombe (@antonnewcombe) August 9, 2023

RIP Robbie Robertson. Thanks for the amazing music and the great hangs, especially photographing you in LA not so long ago. We'll keep Anna Lee company for you… pic.twitter.com/0IqVibzVZm — Bryan Adams (@bryanadams) August 9, 2023

Always kind and generous. Rest in peace, Robbie Robertson. @r0bbier0berts0n pic.twitter.com/5jh36cPfVQ — Stephen Stills (@Stephen__Stills) August 9, 2023

Sad to hear about Robbie Robertson's passing. The Band's music and his songs will outlive us all. — Fran Healy (@franhealy) August 9, 2023

Such sad news about Robbie Robertson – he was a lovely man, a great friend and will be dearly missed xx R



Photographs from The Last Waltz pic.twitter.com/I7IHXGJyYj — Ronnie Wood (@ronniewood) August 9, 2023