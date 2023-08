Scott Martin e Aaron Perez (voce, chitarra e batteria dei Boyfrndz) hanno incontrato Geoff Earle (Stiletto Feels) a fine 2022 trovando sorprendenti punti di contatto nei percorsi dei rispettivi progetti. Il risultato è “Club Coma” l’esordio omonimo del trio, nove brani co-prodotti e mixati da Jim Eno degli Spoon che fondono rock, elettronica, soul e R&B con il giusto grado di mistero e adrenalina.

Chitarre, tastiere, sintetizzatori, un groove che non perdona soprattutto in brani come “The Mirror” e nell’accattivante singolo “New Cruelty”, con un lato più sperimentale evidente in “TV Screen” che sfuma in “Immune” con ritmo e falsetto trascinanti come lo era stata in apertura “Give Me a Chance”.

“Collage” cover dei James Gang vira invece verso il synth pop, mentre “Anesthesia” cambia ancora le carte in tavola con un piglio più deciso, grintoso, senza perdere quell’orecchiabilità che è la caratteristica principale anche di una “Keep It Together” dal tono più malinconico senza voler diventare forzatamente nostalgico. Ventotto minuti che trovano spunti originali in un buon mix di stili e influenze.

