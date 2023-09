Il nuovo lavoro targato Current Joys, progetto in solitaria di Nick Rattigan, rischia di lasciare alquanto perplessi i tanti estimatori di questo musicista che aveva convinto con i suoi precedenti lavori creandosi un buon seguito , un progetto fatto in casa nel quale si è avvalso della collaborazione di altri artisti e in un certo senso ha spiazzato per una volontà di sperimentare verso una nuova direzione.

Credit: Julien Sage

In realtà è più una scelta che vera e propria sperimentazione, una specie di divertissement personale ricercato tramite utilizzo di elettronica e ricerca melodica che strizza l’occhio a tratti ad una forma di hip hop sporco, che tutto sommato in alcune parti non dispiace.

Se “Walk Away As the Door Slams” che apre l’album è una cover del brano di Lil Peep senza infamia e senza lode, la title track “LOVE + POP” scorre via bene grazie alla chitarra che equilibra il brano, mentre “Gatsby” è la forma sporca di un hip hop con tanto di effetti alla voce, dura poco così come la successiva “My Shadow Life” che sembra uscire direttamente dall’ ultimo album di Baxter Dury, andrebbe bene se solo Baxter non avesse fatto un lavoro decisamente migliore.

“CIGARETTES” è gradevole con la sezione ritmica che ti prende e anche Nick Rattigan fa la sua parte, così come “bb put on deftones” con la base ripetitiva della chitarra capace di creare un certo appeal immediato, cosa che non succede con la sdolcinata “I feel truth inside of u” ripetitiva per quasi tre minuti che non colpiscono nel segno così come le due canzoni di chiusura “3lefant” e “U R THE REASON” che non sembrano proprio ben riuscite.

Nick Rattigan ci prova ma non riesce a creare un lavoro convincente, qualche idea c’è ma devo dire che in passato avevamo ascoltato di meglio, resta il fatto che è ancora giovane e il talento non manca, magari centrando meglio il progetto e con una produzione più attenta potrebbe anche essere una scelta capace di dare in futuro dei frutti migliori.