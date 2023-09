Jason Thomas Gordon, leader della rock band Kingsize di Los Angeles, sta per pubblicare “The Singers Talk”, un libro di interviste con alcuni dei cantanti più iconici della musica.

racconta lo stesso Gordon a Rolling Stone.

Non c’erano risorse per scoprire come i grandi cantanti facessero il loro lavoro notte dopo notte senza danneggiare la loro voce.

Dopo aver incontrato Eddie Vedder una sera a una festa, è nata l’idea del libro e molti grandi nomi hanno partecipato: Bruce Springsteen, Roger Daltrey, Chrissie Hynde, Willie Nelson, Mavis Staples, Ozzy Osbourne, Robert Smith, Geddy Lee, Michael Stipe, Rod Stewart e Steve Perry. Anche Thom Yorke è presente nel libro e Rolling Stone ha pubblicato una bella parte dell’intervista di Gordon proprio al leader dei Radiohead come estratto della pubblicazione.

In questa chiacchierata veniamo a sapere che Yorke non era molto propenso per il canto:

Ero molto appassionato dei Queen, ma non mi sono mai visto come Freddie Mercury. Nella mia testa ero sempre Brian May, sorprendentemente. E la cosa è cambiata perché non riuscivo a trovare nessun altro che lo facesse. Mi piaceva molto la voce di David Sylvian, ma il mio registro non era quello. Era molto più alto. Era una specie di commedia quando cercavo di cantare in quel modo”.

Quando avevo 18 anni, ho registrato musica per la maggior parte del tempo. Poi ho spedito il nastro, che ha vinto, tipo, “Demo del mese” in una rivista musicale gratuita, e la recensione diceva: “Chi è questo ragazzo? Sembra proprio Neil Young!“. E io: “Chi è Neil Young?”. Non avevo mai sentito Neil Young, così sono uscito e ho comprato ‘After The Gold Rush’ e mi sono detto: “Wow! È giusto suonare così?”. Perché lui è leggermente più alto di me come tono, ma c’era una morbidezza e un’ingenuità nella voce che ho sempre cercato di nascondere. Poi ho pensato: “Oh, forse non ho bisogno di nasconderla””.