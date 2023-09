Credit: Warren Jackson

Ghiotte novità per i fan dei New Order: la band inglese, infatti, ha appena annunciato l’arrivo di un boxset deluxe in CD della loro raccolta di singoli “Substance” (1987). Oltre a ciò arriverà anche una ristampa in vinile e la versione in cassetta, tutte previste per il prossimo 10 novembre via Warner Music.

Tutte le versioni conterrano le dodici tracce originali rimasterizzate tra cui canzoni quali “Blue Monday”, “Temptation”, “Movement”, “Thieves Like Us” e “True Faith”.

Il cofanetto in CD include il disco bonus originale con “1963”, le grandi b-sides “Lonesome Tonight” e “Murder” e altro ancora, oltre a un terzo disco con le versioni originali di “Tempation” e “Confusion”, versioni dub, strumentali e altre versioni. Il disco finale contiene l’intera performance live dei New Order del 1987 all’Irvine Meadows Amphitheatre di Los Angeles, dove suonarono “Substance” per intero.

Inoltre gli inglesi ristampano anche tre singoli della stessa era in vinile 12″, “True Faith”, il remix di Shep Pettibone sempre di “True Faith” e la loro versione del 1988 di “Blue Monday”. Anche l’uscita di questi vinili è prevista per il 10 novembre.