Johnny Marr presenta oggi i dettagli di “Spirit Power: The Best Of Johnny Marr”, in uscita il 3 novembre per BMG, una nuova raccolta che mette in luce la vasta musicalità dei primi dieci anni della prolifica carriera solista del grande artista britannico.



“Spirit Power” contiene anche due canzoni inedite prodotte da Johnny Marr con il suo co-produttore James Doviak, intitolate “Somewhere” e “The Answer”.

Pubblicata oggi dopo essere stata presentata in anteprima dal vivo al The Zoe Ball Breakfast Show di BBC Radio 2, “Somewhere” arriva con un immediato magnetismo anthemico, offrendo un’emozionante anticipazione di un brano che incontrerà i favori dei fan.

Johnny ha scritto la canzone mentre era in tournée con i The Killers e i Blondie nel 2022.

Parlando del brano, Marr ha dichiarato:

“Ho suonato in molte arene nel corso degli anni e per quello che riguarda il songwriting, non ti puoi certo nascondere. Se vuoi che una canzone funzioni, deve essere una bomba. So che non è cool pensare in questo modo, ma sono cresciuto in una casa in cui i miei genitori ascoltavano la Motown, e non si poteva far uscire un brano se non era pieno di ganci“.

Ascolta “Somewhere”:

Curato personalmente da Johnny Marr, “Spirit Power” comprende brani tratti da quattro album solisti ampiamente celebrati dalla top ten britannica (“The Messenger” del 2013, “Playland” del 2014, “Call The Comet” del 2018, il doppio album “Fever Dreams Pts 1-4” del 2022), i singoli non pubblicati “Armatopia” e “The Priest” (con Maxine Peake), due brani inediti e una cover di “I Feel You“ dei Depeche Mode, pubblicata in occasione del Record Store Day 2015 e che rivela quanto Marr, con una singolare potenza espressiva, abbia trovato la sua strada come cantante.

L’edizione Deluxe in CD di Spirit Power conterrà cinque demo e rarità inedite: “Hi Hello” (Demo), “Somewhere” (Demo), “The Answer” (Crazy Face Version), “The Messenger” (Demo) e “Speak Out Reach Out” (Crazy Face Version).

“Spirit Power: The Best Of Johnny Marr” deluxe 2CD Tracklist:

1. Armatopia

2. New Town Velocity

3. Easy Money

4. Spirit Power & Soul

5. Hi Hello

6. Somewhere

7. The Messenger

8. I Feel You

9. The Answer

10. Dynamo

11. Spiral Cities

12. Night and Day

13. Sensory Street

14. Walk Into The Sea

15. Candidate

16. Tenement Time

17. Hi Hello (Demo)

18. Somewhere (Demo)

19. The Answer (Crazy F Version)

20. The Messenger (Demo)

21. Speak out Reach Out (Crazy F Version)