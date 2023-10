Manfredi Lamartina. Un nome una garanzia. Chi cura un blog dedicato allo shoegaze con così tanta cura e possione non può non conoscere la materia alla perfezione. Ecco, il nostro Manfredi non fa rivoluzioni, non cambia le carte in tavola, non vuole inventare nulla, ma fa una cosa semplice (in apparenza)…riportare le emozioni al primo posto per arrivare a tutti, anche a chi sembra irraggiungibile.

La musica è da sempre territorio del cuore e della mente. I Novanta lo sanno e, nel declinare trame shoegaze che guardano con affetto ai canoni dei ’90, s’impongono di scaldare e ravvivare le nostre emozioni. Ecco che questa volta il ‘punk’, parola che porta fin da subito a un alto livello di fisicità e di coinvolgimento, è anche per gli introversi, ovvero per chi lavora fin troppo di testa, chiudendosi nei suoi pensieri, per chi rifiuta un certo tipo di contatto. Antitesi? Parrebbe di sì, ma il punk da cameretta è lo shoegaze. E Manfredi lo sa. Sa come creare qualcosa che da musica si trasforma in emozione. E così, quello che potrebbe sembrare antitesi è in realtà armonia.

Bisogna dosare bene le forze, misurare il piano e il forte, equilibrare i momenti di quiete e quelli in cui la distorsione si fa più importante, incantare con la magia di trame più oniriche che però non perdono mai di vista la forma canzone, scivolare su sentieri quasi pop ma nello stesso tempo non dimenticare neanche le taglienti trame del post-punk. Nell’equilibrio perfetto delle emozioni il punk, questo tipo di punk, può diventare momento di espansione totale anche per l’introverso.

“Punk For Introverts” ha questa forza, questa capacità e, credetemi, non è qualcosa di poco conto.

