The Smile oggi rivelano i dettagli del loro nuovo album “Wall Of Eyes”, in uscita il 26 gennaio 2024 su XL Recordings.

La band condivide anche la title track dell’album, “Wall Of Eyes”, accompagnata da un video diretto da Paul Thomas Anderson.

Il nuovo album, che è stato registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios, è prodotto e mixato dal collaboratore Sam Petts-Davies e gli arrangiamenti per archi sono della London Contemporary Orchestra.



Guarda il video di “Wall Of Eyes”:

Contestualmente gli Smile annunciano anche il tour europeo, previsto a marzo 2024, che include le date in UK a Londra, Manchester e Glasgow. I biglietti saranno in vendita dalle 10:00 di venerdì 17 novembre QUI.



“Wall Of Eyes” è il seguito del debutto del 2022 “A Light For Attracting Attention“, che ha ricevuto il plauso da parte di riviste come The Guardian, Pitchfork, The Observer, The Needle Drop, Rolling Stone, New York Magazine, Uncut e MOJO, e altre.



“Wall Of Eyes” tracklist:

Wall Of Eyes

Teleharmonic

Read The Room

Under Our Pillows

Friend Of A Friend

I Quit

Bending Hectic

You Know Me!