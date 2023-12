Credit: Brian Klemm

Lo scorso ottobre, in occasione del ventesimo anniversario dalla loro formazione, The Ian Fays avevano pubblicato, via We Were Never Being Boring, un nuovo singolo, “Viola”, title-track del loro nuovo LP.

Oggi la band statunitense ritorna con un altro estratto dal suo prossimo album, “Olive Says”, che potete ascoltare qui sotto.

Una perfetta folk pop song guidata dalle voci sognanti delle gemelle Lizzie e Sara Fay, che sembrano fluttuare in una sorta di visione onirica costellata da delicati tocchi di synth e avvolgenti arpeggi di chitarra, il tutto arricchito dal canto malinconico degli archi, che immerge l’ascoltatore in un’atmosfera di grande intensità espressiva, quasi surreale. Ed è così che, come le stesse presenze visionarie raccontate nella canzone, entriamo anche noi attraverso le nude pareti di una dimora infestata, di cui l’amore ha smesso da tempo di essere abitante; un sogno vivido dove i fantasmi sotto il letto e dentro i cassetti, che un tempo era buona cosa allontanare, diventano ora i migliori complici nella disperata ricerca di riportare alla luce qualcosa di ormai intangibile ed inafferrabile.

Le Ian Fays dicono del brano: