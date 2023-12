Credit: Andres Neumann

I Queens Of The Stone Age si aggiungono al bill d’eccezione di I-Days Milano 2024: l’appuntamento con una delle più grandi e attese band del rock mondiale è per sabato 6 luglio all’Ippodromo Snai San Siro. Prima di loro sul palco il duo di Brighton Royal Blood e special guest che verranno in seguito annunciati.

I QOTSA hanno pubblicato otto album in oltre 25 anni di carriera. La band, composta nella sua formazione attuale da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore, si è imposta come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock ed è entrata a pieno titolo nell’Olimpo della musica mondiale.

Prima dei QOTSA, un atteso ritorno in Italia, quello dei Royal Blood: il duo di Brighton formato da Mike Kerr e Ben Thatcher è reduce dalla pubblicazione di “Back To The Water Below”, ultimo lavoro uscito lo scorso 8 settembre, che segue tre altri fortunati album che hanno debuttato al primo posto della classifica UK.

Biglietti sull’app Idays dalle 10 di lunedì 4 dicembre.

Prevendita classica dalle ore 10 di martedì 5 dicembre su Vivaticket, Tickeone e Ticketmaster.