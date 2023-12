I Cast pubblicheranno il 16 febbraio il loro nuovo album “Love Is The Call“, di cui hanno presentato il nuovo singolo “Love You Like I Do”. Il frontman della band, John Power, come ci dicono le note stampa, si è posto una sfida durante la stesura dell’album: creare un lavoro che possedesse l’entusiasmo e la vivacità di una band nuova, ma anche l’esperienza, la prospettiva e l’affiatamento musicale che derivano da anni di esperienza.

Di conseguenza, “Love Is The Call” sembra un album in sintonia con il suo passato – non solo con i Cast ma anche con gli influenti The La’s – ma anche un album che non avrebbe potuto scrivere senza il percorso fatto con la sua band.

Se dovessi scrivere un disco di debutto per la band che catturi quell’energia, sarebbe questo. Un disco di pop psichedelico con un ritmo rockabilly e un basso saltellante. Da qualche parte tra la fine dei The La’s e l’inizio dei Cast c’era questo spazio che dovevo ancora esplorare. ‘Love is the Call’ è quell’album. È quello spazio. Una chiamata alle armi cosmica, perché ‘Love is the Call’…. Calling… Calling.

“Love You Like I Do” è una contorta canzone d’amore psichedelica che si estende tra le emozioni di un amore per sempre sentito e di un amore per sempre perso. Cori edificanti, linee di basso saltellanti e chitarre sonore a cascata. Sai che la vita a volte ha un modo di mostrare che queste cose preziose che hai, non sono mai state destinate a durare.

Tracklist:

Bluebird

First Smile Ever

The Rain That Falls

Faraway

Love You Like I Do

Love Is The Call

Starry Eyes

I Have Been Waiting

Look Around

Time Is Like A River

Tomorrow Call My Name