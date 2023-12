Credit: Press

Gli A Place To Bury Strangers torneranno in Italia nel prossimo mese di aprile per presentare il loro sesto LP, “See Through You“, uscito a febbraio 2022.

Saranno ben cinque le date nel nostro paese per la band più rumorosa di NYC: gli appuntamenti con loro sono previsti per martedì 9 all’Arci Bellezza di Milano, mercoledì 10 al Covo Club di Milano, giovedì 11 al Monk Club di Roma, venerdì 12 ai Candelai di Palermo e sabato 13 al Retronoveau di Messina.

I biglietti per la data lombarda, quella emiliana e per le due siciliane sono già disponibili su ‘Dice.fm’, a 20,70 € (Milano), 21,40 € (Bologna), 20,70 € (Palermo) e 23 € (Messina), mentre non abbiamo ancora notizie riguardo ai costi e ai canali di prevendita per il live laziale.