Amorphis e Paradise Lost saranno headliner del Luppolo In Rock 2024 nella giornata di domenica 21 luglio. Il festival si svolgerà venerdì 19 luglio, sabato 20 luglio e domenica 21 luglio nell’area delle Colonie Padane di Cremona. Tra le band di apertura si esibiranno anche Uada. La line-up verrà completata prossimamente.

Anche nella quinta edizione del festival l’area a pochi passi dal Po sarà, come nelle edizioni precedenti, divisa in due parti: un’area a pagamento per i concerti e un’area a ingresso libero e gratuito con Dj Set, After Party, zona dedicata alla ristorazione, mercatino a tema e banchetti artigianali.

Il festival si presenta immerso in un parco che garantisce ombra e refrigerio nelle calde giornate di luglio e, inoltre, non ci sarà nessuna pit area e nessun pagamento con token.

Infine, tra i servizi disponibili al pubblico, che nel fine settimana soggiornerà a Cremona, sono già confermate le visite guidate alla città grazie alla collaborazione con il CrArT.

Il festival indipendente ‘fatto da fan per i fan’ – che hanno creato una piccola comunità denominata Family, poi trasformata in associazione culturale – apre il ‘cassetto dei sogni’ e piazza già tre colpi di grande interesse.



Amorphis e Paradise Lost sono due band che, negli Anni ’90, hanno riscritto la storia del Metal, grazie al crossover a base di Doom, Death, Folk, Elettronica, Gothic e Progressive.

Amatissime nel nostro paese, entrambe le formazioni terranno solo questa data in Italia nella prossima stagione estiva e ripercorreranno le loro carriere con dei set ricchi di tutti quei grandi classici che le hanno rese leggendarie.

Gli Uada invece rappresentano l’ultima incarnazione del Black Metal statunitense, scena che ha sempre prodotto talenti e creatività.



Sono aperte le prevendite di 100 abbonamenti Early Bird e biglietti per le singole giornate secondo i seguenti prezzi:

– giornata singola 45,00 € + diritti di prevendita;

– abbonamento 3 giorni a soli 89,00 € + diritti di prevendita (limitato a 100 Early Bird).

Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com.

Link alla biglietteria: www.liveticket.it/luppoloinrock