Il prossimo 26 gennaio, via Drag City Records, Ty Segall pubblicherà il suo quindicesimo LP, “Three Bells”, che arriva dopo un anno e mezzo dal precedente, “Hello, Hi”.

“Three Bells” è un viaggio più profondo e selvaggio verso il centro del sé, con Ty che usa il suo vocabolario musicale con sempre maggiore raffinatezza.

“Three Bells” è una ricerca ossessiva di espressione. La maggior parte dell’album è suonata da Ty in conversazione con se stesso, una decisione che eleva ulteriormente la concezione dell’album, e che risponde alla riptide che tira sempre inconsciamente Ty verso le profondità. Le domande che tutti noi ci poniamo nei nostri specchi privati vengono affrontate qui – e a prescindere dal significato delle misteriose “Three Bells” nel contesto del libretto dell’album, si può essere certi che Ty le sta suonando per se stesso, e per il resto di noi a sua volta. Con tutte le quindici canzoni piene di prospettive, che cambiano incessantemente forma, Ty le ha spinte sempre più lontano dal punto di vista compositivo, sfidando il modo in cui sarebbero state suonate. Ogni canzone si muove attraverso un materiale tematico ripetitivo a modo suo, costruendo un’atmosfera claustrofobica/paranoica, facendo scorrere audaci spinte in avanti verso la morte dell’ego, gli schemi di un passo avanti e due indietro che incorniciano una domanda prioritaria: cosa possiamo fare per superare la conversazione avanti e indietro, per arrivare a un luogo di accettazione.

Oggi il musicista californiano condivide un nuovo singolo, “My Best Friend” di cui potete vedere il video qui sotto.

La ricerca della libertà ha un aspetto diverso per ognuno di noi, ma a volte si presenta come la possibilità di trascorrere del tempo con i nostri compagni non umani, un’idea che Ty esplora in “My Best Friend”. La voce in falsetto di Ty e un arrangiamento elettrico trainante sono la spina dorsale di “My Best Friend”, con le chitarre che incidono linee sincrone e un campanaccio che rafforza il ritornello. Nella sezione solista, le risonanti linee ritmiche/lead sono sventagliate in un vertiginoso effetto stereo. Girato e diretto da Ty, il video della canzone ritrae i suoi fedeli compagni, Fanny e Herman, mentre scodinzolano con sfrenato entusiasmo all’alba di un nuovo giorno. Una dolce leccornia, un’annusata amichevole e incontri vivaci in spiaggia rispecchiano i ritmi della canzone.